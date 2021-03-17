Уборщицу изнасиловали в подвале дома в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области изнасиловали сотрудницу коммунальной службы. Днем во вторник, 16 марта 2021 года, в полицию Подпорожского района позвонила 36-летняя уборщица, проживающая в поселке Важины, которая рассказала о нападении на нее в подвале одного из домов по улице Осташева.

- Женщина пояснила, что знает своего обидчика - это 38-летний мужчина. Утром уборщица зашла в подвал одного из домов, чтобы взять песок. Мужчина зашел за ней следом, схватил, изнасиловал, после чего сбежал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщину отправили в местную больницу на осмотр. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подозреваемого насильника сейчас разыскивают. Он ростом около 175 сантиметров, плотного телосложения, со светлыми, вьющимися волосами и залысинами. В момент нападения был одет в куртку болотного цвета до пояса.