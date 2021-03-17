Петербуржцы возложили цветы к мемориалу хоккеиста Тимура Файзутдинова, умершего от удара шайбы в висок

В Петербурге появился мемориал хоккеисту Тимуру Файзутдинову Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появился мемориал хоккеиста Тимура Файзутдинова, капитана молодежной команды "Динамо - Санкт-Петербург", который умер после удара шайбы в висок во время игры. Травму молодой спортсмен получил 12 марта 2021 года и впал в кому. Три дня врачи боролись за жизнь парня, лежащего в реанимации. 16 марта Тимур умер не приходя в сознание.

Спортсмен скончался, получив тяжелую травму шайбой во время матча Фото: Артем КИЛЬКИН

С вечера 16 марта петербуржцы несут цветы к временному мемориалу, установленному возле спорткомплекса "Юбилейный" у станции метро "Спортивная".

- Люди приходят постоянно. Как обычные горожане, так и команды хоккеистов. Кладут цветы, пишут в журнал соболезнования, - рассказал корреспондент "КП-Петербург", находящийся у мемориала.

Люди приносят цветы и пишут соболезнования семье и команде, где играл Тимур Фото: Артем КИЛЬКИН

Смерть молодого спортсмена шокировала многих. Звезда NHL Евгений Малкин, нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" вышел на лед с номером 77 на шлеме, вместо своего 71-го, в память о погибшем Тимуре.

- Наши сердца с семьей Тимура и его друзьями по команде, - говорится в Твиттере клуба из Питтсбурга.