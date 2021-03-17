Мигранты и приезжие совершили в Петербурге на 20% меньше преступлений, чем годом ранее

"Приезжая" преступность сократилась в Петербурге на 20%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Большой отчет от проделанной за год работе представило перед депутатами Заксобрания Петербурга полицейское управление. В гости к депутатам приехал врио начальника Главка Дмитрий Баранов.В частности, он рассказал о снижении числа преступлений, совершаемых иногородними.

- Санкт-Петербург традиционно является городом, привлекательным для преступников, приезжающих из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Благодаря комплексной работе, их активность удалось сократить на 20 процентов, - отметил временный глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиции удалось пресечь 260 правонарушений, совершаемых «гастролерами». При этом каждое пятое «приезжее» преступление - грабежи и разбои.

Сотрудники МВД усилили работу с этническими группировками. При этом напряженности доставил карабахский конфликт, из-за чего между проживающими в Петербурге армянами и азербайджанцами возникали трения. Было возбуждено четыре дела о разжигании межнациональной розни.