Смольный выделил 25 млн рублей на работу единого мусорного оператора в Петербурге и Ленобласти

Петербург внес 25 млн рублей на создание единого мусорного оператора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 17 марта 2021 года, Смольный выделил 25 миллионов рублей для работы единого мусорного оператора, который будет заниматься отходами, как в Санкт-Петербурге, так и Ленинградской области. АО "Невский экологический оператор" создан также совместного с ПАО "Интер РАО ЕЭС" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг".

- Мы выполнили свою часть обязательств на этапе создания единого мусорного оператора. Средства нужны для того, чтобы компания начала работу. Приступаем к разработке общей для агломерации концепции, - отметил губернатор Александр Беглов.

Взносы предусмотрены от всех участников проекта.

Сейчас компания должна синхронизировать территориальные схемы обращения с отходами Санкт-Петербурга и Ленинградской области и согласованность действий региональных операторов в сфере обращения с отходами, работающих на территории двух регионов.

Также оператор займется вопросами сбора, транспортировки, обработки, утилизации и захоронения мусора.