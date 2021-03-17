КГИОП вновь добился через суд восстановления дачи-памятника в «Озерках»

Кассационный суд подтвердил требование КГИОП отреставрировать снесенную дачу в «Озерках». Фото: КГИОП

Кассационный суд встал на сторону комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга и обязал Гуманитарный университет профсоюзов (СПб ГУП) отреставрировать демонтированную дачу в саду «Озерки». Напомним, дело тянется с 2016 года, когда сотрудники Смольного выявили самовольный снос объекта культурного наследия.

После этого Федерация независимых профсоюзов России на протяжении нескольких лет пытается оспорить решение, сетуя не недоказанность факта значимости дачи. В университете даже попробовали заказать госэкспертизу, чтобы исключить памятник деревянной архитектуры из реестра. В Минкультуры это не одобрили. В итоге с вуза требуют не только реставрацию, но и штраф в размере 3 млн рублей.

- Исходя из решений судов, виновность СПб ГУП в совершении указанного правонарушения подтверждена совокупностью доказательств, достоверность которых сомнений не вызывает, - считают в пресс-службе КГИОП.