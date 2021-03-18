Полиция задержала двух мужчин, избивших и ограбивших таксиста в Петербурге

Пассажиры избили и ограбили водителя такси в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин, подозреваемых в ограблении таксиста. Инцидент произошел в половину девятого вечера во вторник, 16 марта 2021 года. Пассажиры ехали в такси, когда у дома 94 по проспекту Луначарского напали на водителя.

- Мужчины применили силу, забрали у водителя мобильный телефон, повредили машину, принадлежащую 32-летнему горожанину, и забрали ключи от автомобиля. Материальный ущерб составил 41 тысячу рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Спустя час после происшествия, у дома 93 по Северному проспекту сотрудники МВД по Калинискому району задержали подозреваемых - двух пьяных мужчин 46-ти и 38-ми лет. Обоих доставили в отделение полиции для составления протоколов.

На данный момент по факту нападения возбуждено уголовное дело. В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения - подписка о невыезде.