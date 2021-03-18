На стрелков в парке Пушкина завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело на стрелков из Пушкина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на двух мужчин, которые устроили стрельбу в Буферном парке города Пушкин. Инцидент произошел во вторник, 16 марта 2021 года. О стрельбе сообщили очевидцы, после чего правоохранители оперативно приехали на место и задержали подозреваемых.

- В парке по подозрению в стрельбе были задержаны двое мужчин, 44 и 46 лет. В салоне иномарки "Тойота Ленд Крузер", принадлежащей одному из них, полицейские обнаружили несколько единиц оружия, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Оружие было отправлено на экспертизу. Специалисты установили, что оно пригодно для имитации выстрела светошумовыми патронами.

Сейчас оба подозреваемые задержаны. В отношении обоих возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Мужчинам может грозить тюремный срок до пяти лет.