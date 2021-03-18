Полиция раскрыла серию квартирных краж в Петербурге

Оперативники уголовного розыска раскрыли серию квартирных краж в Красносельском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли серию квартирных краж в Красносельском районе. Группу воров задержали еще в ноябре 2020 года, после того, как они обнесли квартиру в доме 12 по алее Евгения Шварца. Но на 18 марта 2021 года правоохранители выяснили, что они причастны еще как минимум к четырем преступлениям.

- В ноябре были задержаны три уроженца Закавказья в возрасте от 29 до 41 года. Двое из них ранее судимы за имущественные преступления – кражи и грабеж, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские выяснили, что мужчины взламывали входные двери в квартиры и выносили оттуда ценные вещи: деньги, технику и ювелирные изделия. В итоге они обокрали еще как минимум четыре квартиры в домах на улицах Адмирала Трибуца и Адмирала Черокова.

По всем новым известным фактам возбуждены уголовные дела.