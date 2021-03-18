Мигрант, избивший битой хозяина продуктового магазина, задержан в Петербурге

СОБР задержал в Петербурге мигранта, которого разыскивали на родине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали 25-летнего уроженца Средней Азии, который находился в международном розыске за жестокое избиение предпринимателя у себя на родине. Мужчина успел сбежать из родной страны, но попался в руки стражей порядка в России.

- 17 марта 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с бойцами Росгвардии в квартире дома 78 по улице Маршала Казакова задержали 25-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств. Мужчина на протяжении нескольких месяцев разыскивался правоохранительными органами своей страны за избиение битами владельца продуктового магазина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая взрывной характер мужчины, брать его приехала спецгруппа СОБРа. Известно, что в Петербурге приезжий работал на стройке. В квартире кроме самого разыскиваемого жижи и другие мигранты. Законность их пребывания в России проверяется.