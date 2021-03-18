Смольный назвал недопустимым повышение цен на такси во время ЧП в общественном транспорте Петербурга

Смольный хочет запретить повывать цены на такси во время ЧП с общественным транспортом в Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Смольный заявил, что агрегаторы такси необоснованно повышают цены на поездки во время внештатных ситуаций в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Эту тему подняли в правительстве в четверг, 18 марта 2021 года. Комитет по транспорту направил обращение компаниям перевозчиков, в котором отметил о недопущении подобных случаев.
- Данная ценовая политика лишает многих пассажиров доступных поездок. Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций, - отметил председатель комитета Кирилл Поляков.
Поводом для обращения стал инцидент, произошедший 11 марта, когда из-за задымления в метро временно было остановлено движение поездов по 3-й линии.
- Ситуацией незамедлительно воспользовались многие такси, резко подняв прейскуранты на свои услуги. У некоторых агрегаторов, по сообщениям жителей, цены выросли сразу в три раза, - отметили в Смольном.
Комитет считает, что повышать цены в таких случаях нельзя. Теперь руководителям агрегаторов предстоит в кратчайшие сроки принять меры по недопущению повышения цен на свои услуги.