Посткоронавирусную реабилитацию прошли более 10 тысяч пациентов в Петербурге

Более 14 тысяч петербуржцев нуждаются в реабилитации после коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге более 10 тысяч человек прошли посткоронавирусную реабилитацию. Об этом Смольный рассказал в четверг, 18 марта 2021 года. Места для восстановления пациентов, перенесших инфекцию, разворачивают в больницах, которые ранее проводили лечение коронавирусных больных. В общей сложности в городе развернуто 322 койки, а также еще 300 коек открыты в пансионате "Восток-6".

- Многие петербуржцы, переболевшие коронавирусом, особенно пожилые люди, нуждаются в реабилитации. Нужно расширять систему постковидной реабилитации, увеличивать количество коек для восстановительного лечения, распространять этот опыт, - отметил губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что сейчас в реабилитации все еще нуждаются более 14,8 тысяч пациентов, 1358 из них необходимо восстановление в больничных условиях.

После перевода инфекционного коечного фонда в штатный режим работы отделения постковидной реабилитации будут развернуты в Николаевской больнице в Петергофе, в НМИЦ им.Алмазова и в Александровской больнице.