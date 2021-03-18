Темпы роста цен на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В 2020 году Петербург вошел в топ-5 городов мира с самым дорожающим жильем. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Итоги коронавирусного 2020-го подвел рынок недвижимости Санкт-Петербурга. За год темпы роста цен на жилую недвижимость города на Неве достигли исторического максимума: первичка успела подорожать на 25 процентов, вторичка – на 28.

По данным индекса Global Residential Cities Index, в течение прошлого года Северная Пальмира несколько раз входила в топ городов мира с самым заметным ростом стоимости квадратного метра жилья. В результате, по итогам третьего квартала прошлого года, Петербург оказался на пятом месте с годовым приростом в 18,6 процента. Для сравнения, Москва заняла в рейтинге лишь 92 место.

Где самое дорогое жилье.

– Конечно же, пандемия повлияла на рост цен: люди в нестабильной ситуации ищут, куда вложить свои деньги, а недвижимость – наиболее выгодное и стабильное вложение сегодня, – отмечает президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Дмитрий Рубин. – Но наибольшее влияние на рост цен, последующий рост спроса и дефицит предложения оказала льготная ипотека.

2020-ый показал повышенный спрос на ходовые однушки и студии в новостройках, квартиры вторичного рынка, комнаты в коммуналках.

В этом году темпы фееричного роста стоимости жилого «квадрата» на берегах Невы замедляются. Но, по прогнозам риэлторов, к бою курантов рост все равно составит около 10 процентов.