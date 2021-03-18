Петербург вошел в топ-6 самого дорожающего элитного жилья планеты

За последний квартал 2020-го дорогие квартиры Петербурга успели прибавить в цене сразу 9,4 процента. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аховое удорожание жилой недвижимости в Петербурге в прошлом году не обошло стороной и элитные квартиры. По итогам ковидного 2020-го, Северная Пальмира оказалась в топе городов мира с наиболее дорожающей недвижимостью экстра-класса.

Такие выводы озвучили аналитики мирового индекса элитной недвижимости Prime Global Cities Index. По их данным, за 12 месяцев 2020 года цены на элитное жилье на берегах Невы выросли на 8,7 процента. С этим показателем Петербург разместился на шестом месте мирового рейтинга. При этом за последний квартал 2020-го дорогие квартиры успели прибавить в цене сразу 9,4 процента. То есть темпы продолжали нарастать.

Немного Северную столицу опередила Москва с ее 9,9 процента за год. На четвертом месте разместилась филиппинская Манила (плюс 10,2 процента за год). А в тройку городов планеты с самым дорожающим элитным жильем вошли южнокорейский Сеул (плюс 11,7 процента), китайский Шэньчжэнь (плюс 13,3 процента) и новозеландский Окленд (плюс 17,5 процента).

Любопытно, что дорожающий Петербург оставил позади даже китайский Шанхай – самый населенный город мира: он разместился лишь на седьмом месте топа и показал 8,5 процента прироста.