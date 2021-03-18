Центр «Э» нашел петербуржца, ставившего на фиктивный учет мигрантов

Не все приезжие находятся в Петербурге легально. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники петербургского Управления по борьбе с экстремизмом - Центра «Э», как его еще называют в полиции, нашли и задержали жителя города на Неве, который ставил на учет нелегальных мигрантов.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России установили 45-летнего петербуржца, который с целью получения денежного вознаграждения, используя подложные документы, совершил фиктивную постановку на учет по месту пребывания четверых мигрантов из Средней Азии, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

Сейчас оперативники проверяют, сколько еще приезжих петербуржец успел прописать в городе. Самих мигрантов вышлют из страны за нарушение правил пребывания, а в отношении мужчины уже возбуждены два уголовных дела. Ему грозит как крупный штраф, так и до трех лет лишения свободы.