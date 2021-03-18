Смольный: дозвониться в поликлиники Петербурга стало проще

Дозвониться в поликлинику стало проще. Фото: Артем КИЛЬКИН

Служба 122 помогла снизить время дозвона до петербургских поликлиник. Специалисты Комитета по информатизации и связи развернули в каждом из медучреждений виртуальные контактные центры, которые теперь объединены с обычной телефонией.

- Все звонки в поликлиники для вызова врача или для записи на вакцинацию (при выборе соответствующего пункта в голосовом меню) перенаправляются в Службу 122, которая работает круглосуточно и без выходных. Раньше для оформления заявки было необходимо ждать восьми утра буднего дня. Теперь можно позвонить в любой момент, - сообщает пресс-служба комитета.

И если в рабочее время на звонок ответит оператор или работник регистратуры, то в остальные часы обращение запишут в электронный журнал и передадут в районную поликлинику.

По подсчетам специалистов Смольного, сейчас поликлиники отрабатывают 46% от общего количества звонков, то есть дозвониться можно с 1-2 попытки, тогда как в конце прошлого года принималось только 7% вызовов.