180 тысяч петербуржцев обратились к социальным участковым за прошлый год

Социальные участковые помогают решать семейные проблемы, занимаются больными и пожилыми людьми. Фото: Артем КИЛЬКИН

Свыше 180 тысяч жителей Петербурга воспользовались услугами службы социальных участковых за прошлый год. Итоги работы пока еще нового ведомства 18 марта подвели в Смольном. Результаты оценил и глава города.

- Работа социальных участковых доказала свою эффективность, а главное – востребованность. Каждый петербуржец может получить необходимую помощь, которую предоставляет эта служба, - отметил Александр Беглов.

Из 180 тысяч обратившихся, 103 тысячи человек были признаны нуждающимися в помощи. 70% из них - люди пожилого возраста. Для них специалисты службы, те самые социальные участковые, составили индивидуальные планы работы.

Еще 7,5 тысяч петербуржцев получили разовую помощь, а пять тысяч человек взяли на обслуживание и обеспечение.

Напомним, что служба социальных участковых открылась в Петербурге 1 июля 2019 года. Сейчас в городе есть 17 районных отделения, которые решают вопросы в социальной сфере, реабилитации, семейных делах. Обратиться в службу можно по номеру 576-05-76.