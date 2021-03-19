Рецидивист с игрушечным пистолетом ограбил магазин в Петербурге

Пьяный мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина ограбил магазин, вооружившись игрушечным пистолетом. В ночь на четверг, 18 марта 2021 года, в полицию позвонил местный житель, который рассказал, что по перекрестку проспекта Наставников и Хасанской улице разгуливает человек с оружием.

- На место выехал наряд полиции. У дома 7, корпус 1, по проспекту Наставников они задержали 29-летнего пьяного мужчину, который проживает в соседнем доме, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Позже в полицию обратился 24-летний продавец продуктового магазина, расположенного в том же доме, где был задержан подозреваемый. Он рассказал, что около часа ночи мужчина с пистолетом зашел в помещение, стал угрожать, размахивая оружием, забрал с полок алкоголь и сигареты, после чего ушел.

Как оказалось, ограбление было совершено с игрушечным пистолетом. Подозреваемый сейчас находится под стражей. Ранее он был судим за наркотики и угрозы убийством.