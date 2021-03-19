МЧС предупреждает о сильном ветре, снегопаде и метели в Петербурге

Сильный снегопад обещают в Петербурге в выходные дни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильный ветер, снегопад и, как сумма этих двух факторов, метель, ожидается в Петербурге в субботу. Об ухудшении погодных условий предупреждает региональное управление МЧС, а синоптики обещают и ночные заморозки до -11 градусов.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 20 марта в городе местами ожидается умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, порывами до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Пешеходов и в особенности водителей просят быть особенно внимательными. Автомобилистам советуют не превышать скорость и держать дистанцию.

Отметим, что по прогнозу гидрометцентра, в ночь на субботу осадков не ожидается, зато температура упадет до -9...-11 градусов, а в пригородах и до -13. Днем потеплеет до -1...-3.

Давление будет «Прыгать» то вверх то вниз.

В воскресенье также ожидается метель, но температура станет плюсовой, а снег - мокрым.