Ловкие воришки украли 150 тысяч рублей у петербуржца, снимавшего деньги в банкомате

Полиция разыскивает ловких воришек, стащивших 150 тысяч у петербуржца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У петербуржца стащили 150 тысяч рублей, который он собирался снять через банкомат в торговом центре на улице Типанова. Все произошло средь бела дня. Неизвестные злоумышленники в медицинских масках заприметили, что 62-летний мужчина хочет снять приличную сумму денег. Его, что называется, оставили с носом с помощью разбросанной мелочи. Пенсионер великодушно пригнулся помочь поднять монеты, а в это время банкомат выдал ему те самые 150 тысяч. Вот только пока мужчина нагибался, все купюры вытащил ловкий воришка и был таков.

Только спустя пару минут мужчина понял, что здесь что-то не чисто – на карте денег нет, но и банкомат их почему-то не выдал. Он понял, что его обманули и тут же сообщил в полицию. Заявление на воришек уже написано.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.