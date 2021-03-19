Уроженцу Узбекистана дали 10 месяцев колонии за избиение двух петербургских полицейских

В Петербурге отправили в колонию-поселение уроженца Узбекистана, избившего полицейских. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уроженца Узбекистана отправили на 10 месяцев в колонию-поселение за избиение двух полицейских в Санкт-Петербурге. Мужчину задержали на станции метро «Международная» в конце прошлого года. Он был пьян и вел себя вызывающе. Пройти с сотрудниками МВД в отделение гость Северной столицы не хотел и начал бить их по лицу и пинать ногами. После этого его силой доставили в помещение для задержанных в вестибюле. Но он и там принялся буянить. Среди пострадавших оказалась девушка-полицейский, ее злоумышленник повалил на пол и бил по голове и туловищу, а затем таскал за волосы.

- Повреждения не причинили вред здоровью, но доставили физическую боль сотрудникам полиции. При этом обвиняемый подорвал авторитет правоохранительных органов, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В суде уроженец Узбекистана вину признал, раскаялся, пообещал вести себя впредь как ангел. Чтобы замолить грехи, мужчина пожертвовал денег в детский социальный приют. Кроме этого он должен полицейским 120 тысяч рублей за моральный вред.