Иномарка «срубила» столб и улетела в кювет на Приморском шоссе в Лахте

"Шевроле" улетел в канаву в Лахте. Фото: vk.com/spb_today

Еще одно достаточно серьезное ДТП произошло в Петербурге утром субботы. На Приморском шоссе, в районе Лахты, «Шевроле» вылетел с дороги в кювет, по пути «срубив» фонарный столб. Бетонная конструкция устояла, но сильно накренилась. А на въезде в город собралась нежданная пробка.

- «Шевроле Круз» поломал столб и ушел в кювет на Приморском шоссе, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, на месте уже работают сотрудники полиции, левая полоса закрыта для проезда. Это привело к затору длиной около двух километров. Причем довольно плотному - на онлайн-картах большая часть пробки окрашена красным.

Состояние водителя неизвестно, сведений об аварии от ГИБДД не поступало.

Напомним, что утром субботы на КАД «Газель» на полной скорости влетела в фуру. Кабину грузовичка сильно смяло, но водитель, по предварительным данным, остался жив.

Причиной обоих ДТП мог стать гололед, о котором предупреждали синоптики.