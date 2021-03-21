Работник магазина украл 16 телефонов «IPhone 12» и три «IPhone 11» на 1,2 млн рублей в Петербурге

Вора уже задержали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 26-летний работник Интернет-магазина оказался падок на IPhone последней модели. Сотрудник компании не удержался и украл со склада дорогие гаджеты на сумму более миллиона рублей. Пропажу обнаружил 39-летний специалист по безопасности складских помещений по хранению товаров, который и обратился в полицию.

- 26-летний житель Оренбургской области, работая в этой компании похитил 16 мобильных телефонов «Apple IPhone 12» и 3 мобильных телефонов «Apple IPhone 11», - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба 1 268 571 рублей.

Полицейские сразу же возбудили уголовное дело по статье "Кража". Любителя "яблочных" гаджетов уже задержали. Правда, к тому времени часть телефонов он, судя по всему, успел продать. Во время обыска у него нашли не все украденные мобильники.

На время следствия вора взяли под подписку о невыезде.