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Происшествия21 марта 2021 9:42

Работник магазина украл 16 телефонов «IPhone 12» и три «IPhone 11» на 1,2 млн рублей в Петербурге

Мужчину уже задержали
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Вора уже задержали

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 26-летний работник Интернет-магазина оказался падок на IPhone последней модели. Сотрудник компании не удержался и украл со склада дорогие гаджеты на сумму более миллиона рублей. Пропажу обнаружил 39-летний специалист по безопасности складских помещений по хранению товаров, который и обратился в полицию.

- 26-летний житель Оренбургской области, работая в этой компании похитил 16 мобильных телефонов «Apple IPhone 12» и 3 мобильных телефонов «Apple IPhone 11», - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба 1 268 571 рублей.

Полицейские сразу же возбудили уголовное дело по статье "Кража". Любителя "яблочных" гаджетов уже задержали. Правда, к тому времени часть телефонов он, судя по всему, успел продать. Во время обыска у него нашли не все украденные мобильники.

На время следствия вора взяли под подписку о невыезде.

Криминал