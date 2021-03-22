Двухлетний малыш проломил череп, упав с лестницы второго этажа в коттеджном поселке Ленобласти

Мальчик проломил голову, упав с лестницы в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области двухлетний мальчик попал в тяжелом состоянии в больницу, упав с лестницы второго этажа. Инцидент произошел около десяти часов вечера в субботу, 20 марта 2021 года, в коттеджном поселке "Петровские усадьбы" Всеволожского района, где живет многодетная семья ребенка - мать, отец и четверо детей.

- В пять часов дня 21 марта в полицию из Всеволожской больницы поступило сообщение о том, что из частного дома в поселке Хапо-Оп госпитализирован ребенок. У него серьезный перелом основания черепа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Из-за недосмотра родителей мальчик впал с лестницы, с высоты около двух метров.

О семье известно, что она полная, благополучная. 30-летняя мать не работает, воспитывает четырех детей. Отец, 32-летний мужчина, работает в строительной компании.

На данный момент проводится проверка полиции, которая устанавливает все детали произошедшего.