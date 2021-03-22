Более 61 тысячи жителей Ленобласти привились от коронавируса

61,5 тысяча жителей Ленобласти привились от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За все время прививочной кампании в Ленинградкой области от коронавируса привились более 61,5 тысячи человек. Эти данные, с учетом жителей Соснового Бора, предоставила утром, 22 марта 2021 года, администрации 47-го региона.

- Среди привившихся: 3012 – медицинские работники, 2006 сотрудники образования, 813 – работники соцзащиты и 712 – силовых структур, - рассказали в администрации Ленобласти.

Причем, больше половины всех привитых, уже прошли вакцинацию в два этапа - это 37 299 жителей региона.

Ситуация с наличием запаса вакцины в области напряженная. На сегодняшний день в медучреждениях региона осталось всего 975 комплектов. Но когда в Ленобласть поступит очередная поставка препарата, на данный момент не сообщается.

Напомним, что в Петербурге от коронавируса привились уже более 330 тысяч человек. При этом в десятках пунктов закончилась вакцина.