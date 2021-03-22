Новый экскурсионный маршрут «Три корабля - легенды российского флота» представлен в Санкт-Петербурге

Новый маршрут, приуроченный к к 115-летию основания подводного флота России, представили в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.

Новый экскурсионный маршрут «Три корабля - легенды российского флота», рассчитанный на воспитание патриотизма у молодежи, представлен в Санкт-Петербурге. Организаторы собрали воедино три уникальных корабля: легендарный Крейсер 1-го ранга «Аврора», гордость российского флота ледокол «Красин» и подводную лодку Д-2 «Народоволец», пионера освоения подледного арктического пространства.

- Экскурсионная программа рассказывает о славных страницах истории российского флота, о покорении арктических широт и имеет мощную патриотическую составляющую, - сообщают авторы маршрута из Некоммерческой Ассоциации развития и освоения труднодоступных территорий «Русское Вездеходное Общество».

Отметим, что представление маршрута прошло 20 марта в Филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 Народоволец» и было приурочено к 115-летию основания подводного флота России.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятной доске, установленной у подводной лодки в честь моряков-подводников, павших на боевом посту.