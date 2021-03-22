17-градусный мороз ударит в Ленобласти в ночь на 23 марта

В ночь на 23 марта в Ленобласти похолодает до минус 17 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Зима еще поборется с весной в Ленинградской области. Хоть все уже с нетерпением и ждут тепла, погода в регионе пока еще не радует. В ночь на вторник, 23 марта 2021 года, в области ударят 17-градусные морозы. Благо, днем температура поднимется выше нуля градусов. Поэтому метеозависимым жителям придется непросто.

- Температура воздуха ночью по Ленобласти опустится до минус 7-12 градусов, в некоторых районах ударит 15-17 градусный мороз. Днем значительно потеплеет - ожидается от нуля до плюс 5 градусов по Цельсия, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер подует с юго-запада с силой 5-10 метров в секунду. Также с ночи в области пойдет снег, который днем сменится на мокрый. Синоптики отмечают, что такая мокрая погода будет стоять вплоть до 25 марта.