Смольный сохранил денежные выплаты для заболевших ковидом медиков в 2021 году

Более 15 тысяч медиков получили компенсации за заражение коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга продлили действие постановления, по которому медикам, заболевшим на работе коронавирусом, положены денежные компенсации. Они приостанавливались в начале 2021 года, но с 1 марта возобновлены.

- Порядок предоставления и размер выплат остался прежними: пострадавшим работникам - 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности – 500 тысяч рублей, членам семьи в случае смерти медработника – 1 млн руб. Выплаты получают и медики, которые заболели COVID-19 в декабре прошлого года, - сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В 2021 году компенсации по 300 тысяч рублей получил 4041 медик, заболевший COVID - 19 на работе. По миллиону рублей выплатили четырем семьям погибших врачей.

В прошлом году компенсации за смерть медработника выплачивалась 37 раз. Прочие выплаты перечислены 11 178 людям. На это из городского бюджета ушло 3,7 млрд.рублей. С учетом 2021 года (1,2 млрд.), общие выплаты достигли почти пяти миллиардов рублей.