В гостиницах Петербурге не осталось мест на время проведения ПМЭФ-2021

В Петербурге закончились места в гостиницах на время ПМЭФ Фото: Олег ЗОЛОТО

Все номера в гостиницах и отелях Санкт-Петербурга на время проведения международного экономического форума, который пройдет со 2 по 5 июня 2021 года, закончились. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

- В гостиницах уже невозможно забронировать номер в те даты, когда будет проходить ПМЭФ, - рассказал Москаленко, добавив, что в мероприятии очень заинтересованы представители бизнеса.

В прошлом году ПМЭФ был отменен из-за коронавируса. Но в 2021 году традиционно пройдет на площадке "Экспофорума". На минувшей неделе уже состоялось заседание по подготовке к значимому мероприятию. Окончательный план будет составлен на следующей неделе.

- Глобально перед нами стоит задача обеспечить транспортную доступность и энергетическую безопасность, благоустроить места, где будет проходить форум, а главное – обеспечить защиту в связи с эпидемической обстановкой, - добавил председатель комитета.