Беглов заявил о многократно выросшем риске заразиться коронавирусом в Санкт-Петербурге

Беглов предупредил о выросшем риске подхватить коронавирус в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в городе многократно вырос риск подхватить коронавирус. Причина тому традиционно нестабильная эпидситуация ранней весной. Как считает градоначальник, жителям Северной столицы следует максимально обезопасить себя от возможного заражения. Способа Беглов видит три.

- Вакцинация, гигиена и социальная дистанция помогут избежать заражения коронавирусом, – сказал губернатор в эфире «Радио России» и добавил про свой вклад в борьбу с COVID-19. – 22 марта я привился вторым компонентом «Спутника V». Чувствую себя хорошо, так же как и после первой инъекции.

Отметим, что в конце прошлой недели в Санкт-Петербурге впервые за 4 месяца за сутки зарегистрировали меньше 900 случаев заболевания коронавирусом. Вторая волна пандемии медленно, нестабильно, но все же идет на спад.