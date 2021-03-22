Число умерших от коронавируса выросло на 8% за неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге за неделю выросло количество умерших от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Количество умерших от коронавируса выросло на 8,72% за неделю в Санкт-Петербурге. Для наглядности, с 8 по 14 марта от инфекции скончались 298 человек, а с 15 по 21 – уже 324. Число больных COVID-19 тоже пошло вверх, но незначительно, лишь на 3,27%, и составило 6026 горожан за 7 дней. А вот выздоравливали от коронавируса намного реже – излечившихся на 42% меньше, чем в позапрошлую неделю.

- COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции существенно превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более 560 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции, - говорится в последнем отчете Межведомственного совета по борьбе с коронавирусом при Смольном.

Что касается госпитализаций, то за прошлую неделю наблюдался рост числа «путевок» в инфекционные стационары. В больницах остается еще 27% свободных коек.