Около трех тысяч заберут в армию в весенний призыв

Весенний призыв начинается 1 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около трех тысяч молодых жителей Петербурга отправятся в армию этой весной. С 1 апреля в России начинается весенний призыв на срочную военную службу и власти города готовятся провести его с учетом всех карантинных требований.

- До начала весеннего призыва остается несколько дней. Это уже будет третий призыв, который мы проводим в условиях ограничений из-за пандемии. Опыт есть, разработаны меры по обеспечению безопасности призывников. Все должно быть сделано также организованно, как и раньше, - подчеркнул Александр Беглов на заседании правительства Санкт Петербурга.

Город будет оказывать всю необходимую помощь комиссариатам, если она понадобится. Как отметил военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский, все призывные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты и подготовлены к работе с новобранцами в условиях коронавирусной опасности.

Отметим, что в осенний призыв-2020 в армию отправились 2730 жителей Петербурга. 88 человек из них попали в роту почетного караула.