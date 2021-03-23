Гатчинский парк закрывается на просушку до конца апреля

Гатчинский парк закрывается на просушку до мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 5 апреля и до конца месяца Гатчинский парк будет закрыт на просушку. Посетителей в это время в парк не пустят, а сотрудники музея-заповедника займутся починкой-покраской садовой мебели и обрезкой деревьев.

- «Просушка» — это комплекс мероприятий, которые применяются для обеспечения сохранности особо ценных садов и парков. С приходом тепла верхние слои почвы и дорожных покрытий оттаивают, напитываются водой, из-за чего дорожная «одежда» теряет прочность и покрытие разрушается под воздействием нагрузки. «Просушка» позволяет этого избежать, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Гатчина».

Длительность просушки будет зависеть от погоды. Обычно она начинается ближе к апрелю, когда стаивают снег и лед, а температура становится положительной. Чтобы земля успела просохнуть, требуется около месяца.

Во время просушки в парке работают садовники, которые убирают больные растения и высаживают новые.