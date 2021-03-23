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Происшествия23 марта 2021 15:20

Радиоактивные часы, которые «фонили» в 80 раз выше нормы, задержали на Пулковской таможне

Посылка отправлялась из Петербурга в Великобританию
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Радиоактивные часы не доехали до Великобритании. Фото: СЗТУ

Радиоактивные часы задержали сотрудники Пулковской таможни. Хронометр привлек внимание инспекторов тем, что «фонил» в 80 раз выше разрешенного. Излучение зафиксировала система радиационного контроля «Янтарь- 1П».

- Должностными лицами отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами по результатам первичной идентификации выявлены радионуклиды: Радий-226, Торий-232, входившие в состав покрытия циферблата и стрелок часов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Известно, что часы в деревянном корпусе шли обычным почтовым отправлением из Петербурга в Великобританию. Поскольку перемещение радиоактивных веществ через границу просто так осуществлять нельзя, то изъятые часики поедут на утилизацию.

А в отношении отправителя опасной посылки проводится проверка. Ему грозит уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Максимальная ответственность - до двух лет лишения свободы.

ЧП