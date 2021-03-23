Беглов объявил 2021-й годом экологии в Петербурге

2021 год в Петербурге объявлен годом экологии Фото: Артем КИЛЬКИН

2021 год в Санкт-Петербурге объявлен годом экологии. Такое заявление сделал во вторник, 23 марта, губернатор Александр Беглов на торжественной церемонии запуска Охтинского канализационного коллектора. Комплекс должен повысить уровень очистки сточных вод до рекордных 99,5 процентов.

- Пользуясь случаем, я объявляю 2021 год региональным годом экологии в Петербурге. Все наши решения в этом году будут направлены на улучшение экологической обстановки в городе, - сказал Александр Беглов.

Министр природных ресурсов России Роман Мухин отметил, что Петербург служит примером для других регионов страны в сфере организации поверхностного стока, его сбора и направления на очистку. Он будет рекомендовать губернаторам Поволжья приезжать в Северную столицу, чтобы перенимать опыт для оздоровления Волги.