Центробанк изменит банкноту в 50 рублей с изображением Петербурга

Дизайн 50-рублевой купюры изменят в ближайшие годы. Фото: "КП-Петербург".

Центральный банк России изменит привычный вид бумажных денег. Дизайн купюр, достоинством 10,50, 100, 500, 100 и 5000 рублей изменят так, чтобы никому не было обидно - некоторые федеральные округа не представлены в «денежном выражении», поэтому некоторые города поменяют на другие.

- В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения, - сообщает пресс-служба Центробанка.

Коснутся изменения и Петербурга. Так, на лицевой стороне 50-рублевки останется город на Неве, а реверс украсят виды Северо-Западного федерального округа.

А вот Архангельск вовсе исчезнет с купюры в 500 рублей. Его сменит представитель Северного Кавказа, предположительно Пятигорск. А вот купюры в 200 (Севастополь) и 2000 (Владивосток) рублей останутся неизменными.

Обновить дизайн планируют в 2022-2025 годах.