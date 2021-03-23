Третью фан-зону на Евро-2020 откроют у СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге откроют третью фанатскую зону ан Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга организуют третью фан-зону на Евро-2020. Она расположится у спортивного комплекса «Юбилейный». По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, это поможет разгрузить Дворцовую площадь, чтобы она не была слишком шумной на время чемпионата Европы.

- У нас полноценная фан-зона будет на Конюшенной площади. На половине Дворцовой площади расположится зона общественного просмотра. Минимизируем там все риски, которые могут быть по безопасности и коронавирусу. Но договорились, что у «Юбилейного» сделаем третью зону. Перенесем туда активности с Дворцовой, например, различные праздничные концерты, - сообщил Пиотровский в эфире телепрограммы «Открытая студия» на канале «78».

Добавим, что окончательное решение по допуску зрителей на стадион в Северной столице еще не принято. Борис Пиотровский надеется, что УЕФА разрешит заполнить арену не менее, чем на половину. Напомним, турнир стартует 11 июня.