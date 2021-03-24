Полиция задержала 150 человек после масштабного рейда в цыганском поселении в Ленобласти

Плантацию конопли нашли в Верхних Осельках. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция, при поддержке бойцов Росгвардии провела масштабный рейд в так называемой цыганской деревне, расположенной в поселке Верхние Осельки, что во Всеволожском районе Ленинградской области. Сюда стражи порядка приехали после «дружеского» визита представителей кочевого народа в соседний поселок Заводское, где они разбили машину местного жителя. Это едва не вызвало народный бунт.

- На днях 20-летний молодой человек был задержан и привлечен к уголовной ответственности за то, что в ходе конфликта повредил иномарку «Форд», принадлежащую жителю поселка Заводской. Это привело к возрастанию напряжения между жителями соседних населенных пунктов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы не допустить погромов, силовики и приехали в Верхние Осельки. Они проверили около 150 домов, большинство из которых являются «самостроем» и находятся на областной земле незаконно.

В ходе рейда была найдена и плантация конопли, а также автомобили с подложными - «архивными» - номерами. Всего для проверки в полицию отвезли около 150 жителей поселка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.