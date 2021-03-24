Лунное гало заметили под Петербургом

Лунное гало сняли на фото охотники за авророй. Фото: Екатерина Стрельникова / twitter.com/lady_noname

Уникальное природное явление - лунное гало, то есть свечение в виде ореола, смогли увидеть и запечатлеть на фото и видео петербургские охотники за северным сиянием. Поймать гало удалось в ночь на 24 марта в Ленинградской области. Об этом сообщает паблик «Астро Фото Болото».

- Есть лишь один подарок ценнее, чем все деньги мира. Спасибо тебе за него, - написала в Твиттере автор снимков и один из администраторов паблика Екатерина Стрельникова.

Природа подарила удивительное зрелище. Фото: Екатерина Стрельникова / twitter.com/lady_noname

Отметим, что периодически жители Петербурга видят эффект гало, но обычно оно солнечное. Лунное гало бывает гораздо реже. Видимый глазом эффект обычно вызван кристаллизацией льда в перистых облаках, на высоте 5-10 километров в тропосфере.

Солнечный или лунный свет отражается от кристалликов льда и создает эффект свечения - ауры вокруг, собственно источника света.