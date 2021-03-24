Владелец BMW X7 за 6 млн рублей симулировал угон ради страховки

На владельца иномарки завели дело за ложный донос об угоне. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали хитроумного владельца дорогого внедорожника BMW X7, который подал заявление о пропаже машины, зная, что она уже давно находится за пределами России. Предполагается, что позднее мужчина хотел получить за нее страховку по «угону».

- 19 февраля 2021 года в полицию Невского района обратился 32-летний местный житель. Он сообщил, что днем ранее от дома 5 по улице 2-ой Луч был похищен его BMW X7 2020 года выпуска, стоимостью свыше 6 миллионов рублей. Полицией было установлено местонахождение машины. Как оказалось, с 25 августа прошлого года она находится на территории среднеазиатского государства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая все обстоятельства, в отношении владельца иномарки возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», за что полагается до двух лет лишения свободы. А если будет установлено, что хозяин BMW собирался требовать страховку за угон, то его обвинят еще и в мошенничестве.