Более 3 тонн наркотиков изъяли из незаконного оборота в Ленобласти за 2020 год

В Ленобласти за год изъяли из оборота более 3 тонн наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области отчиталась о работе за 2020 год. Так, за 12 месяцев в регионе выявлено 1 тысяча 631 наркопреступление, а из незаконного оборота изъято более 3 тонн запрещенных веществ, в основном это синтетические наркотики.

- В полтора раза больше выявлено нарколабораторий, всего за год выявлено 10 лабораторий, в основном производящих синтетические наркотики. Задержано 25 участников, входивших в состав организованных преступных групп, - рассказали в главном управлении МВД по 47-му региону.

Помимо внутреннего производства, полиция выявила четыре канала контрабанды наркотиков.

Также полицейские стали больше уделять внимание продаже наркотиков через интернет. За год было раскрыто 268 таких преступлений. Прекратили свою криминальную деятельность 24 интернет-магазина.

Кроме того, правоохранители выявили три факта легализации денег от продажи наркотиков на сумму более 20 миллионов рублей.