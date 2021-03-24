Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до 30 апреля

В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 30 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введенные из-за коронавируса, до 30 апреля 2021 года. Однако с 25 марта горожан все же ждут небольшие послабления. Они касаются свадеб и общественных мероприятий.

- На торжественные регистрации брака с 25 марта разрешается приглашать до 40 гостей, - рассказали в Смольном.

Также с 25 марта организаторам массовых спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий придется согласовывать их проведение только в том случае, если на них будут присутствовать более 75 человек.

А вот ночные развлечения пока еще запрещены. До 30 апреля продлеваются ограничения на работу работу ночных кабаре, клубов, дискотек и кальянных.

Напомним, что носить маски с общественных местах остается обязательным.