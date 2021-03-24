В Петербурге проведут смешанную форму выборов депутатов в парламент

Праймериз в Петербурге пройдут по смешанной системе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге проведут предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов городского и федерального парламента по смешанной системе - как в электронной форме, так и уже привычной для всех очной. Об этом в среду, 24 марта 2021 года, рассказал председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

- Многие спрашивают, можно ли верить электронной форме праймериз. Не просто можно — нужно верить. Все будет честно. Другое дело, что многие мои коллеги, депутаты городского парламента обращались и просили, чтобы дополнительно были организованы и открыты еще и очные избирательные комиссии, - рассказал парламентарий.

Макаров пояснил, что очная форма останется для подсчета голосов пожилых людей, которым сложно взаимодействовать с интернетом и проходить регистрацию на сайте Госуслуг.

Отметим, что выборы депутатов пройдут 19 сентября. Регистрация претендентов уже началась 15 марта и продлится до 29 апреля. Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая.