25 рыбаков сняли с дрейфующей льдины на Финском заливе под Петербургом

МЧС спасло 25 рыбаков с тонкого льда Финского залива в районе дамбы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сколько бы МЧС Санкт-Петербурга не напоминало горожанам о запрете и опасности выхода на лед, любителей подледной рыбалки ничего не останавливает. Днем в среду, 24 марта 2021 года, когда отметка на столбике термометра поднялась до 11 градусов тепла, 25 рыбаков оказались на дрейфующей льдине, оторвавшейся от основного ледового покрытия на Финском заливе. Снимать людей пришлось спасателям на катере.

- В 14:15 часов в 300 метрах от берега в районе Южной Дамбы в Кронштадте образовалась промоина. 25 рыбаков оказались оторваны от берега, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

В итоге спасать людей отправились сотрудники МЧС. Очень быстро с помощью двух катеров они перевезли всех рыбаков на берег. Никто не пострадал.

Напомним, что за выход на лед нарушителям грозит административная ответственность - штраф в размере 5 тысяч рублей.