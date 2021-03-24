КГИОП требует остановить стройку возле треснувшего дома-памятника на Васильевском острове

Смольный собирается приостановить возведение новостройки рядом с треснувшим домом Чубакова. Фото: КГИОП

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) требует приостановить стройку возле дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Напомним, фасад соседнего жилого здания трещал уже не раз – в октябре и ноябре 2020 года. Жильцы дома, включенного в объект культурного наследия, в ужасе и протестуют против возведения новостройки по соседству, которое, по их мнению, может разрушить их «родные пенаты». В КГИОП тоже кончилось терпение.

Несогласованные работы до сих пор продолжаются. Фото: КГИОП

- Сотрудники комитета направили обращение в Госстройнадзор Петербурга с требованием, чтобы застройщик обследовал несущие конструкции дома Чубакова в зоне образования трещин в рамках действующего разрешения на строительство. Кроме этого застройщику направлено письмо о предоставлении отчета по результатам мониторинга, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Важно отметить, что стройка происходит без согласованных на это документов. По плану у будущего дома даже появится подземная парковка.