Трое неизвестных похитили девушку экс-голкипера МХК «Динамо Санкт-Петербург»

23-летнюю Елену, девушку экс вратаря петербургского МХК "Динамо", похитили трое неизвестных. Фото: СОЦСЕТИ

Трое неизвестных напали на 23-летнюю девушку бывшего голкипера молодежной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» Владислава Толстикова. Злоумышленники ворвались в дорогущий Mercedes Benz E400, за рулем которого сидела Елена, и под угрозой электрошокера силой переместили ее на пассажирское сидение и отвезли за город, на участок в СНТ «Лебедь», находящийся в поселке Рощино в Ленобласти. Мотивы похитителей пока не ясны, но девушка пробыла в заточении только 8 часов.

Сама Елена не работает, проживает в центре и имеет роскошный "Мерседес". На фото, правда, другое авто. Фото: СОЦСЕТИ

- Заявительница обратилась в полицию в тот же день, что ее похитили. Все произошло около 11:00. В Рощино ее удерживали до 17:00. По подозрению в преступлении задержаны три человека. Все – неработающие, один прописан в Краснодаре, другой в Ленобласти, третий в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что похитителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Сейчас полиция устанавливает возможные другие злодеяния банды. Здоровью девушки бывшего хоккеиста ничто не угрожает.