Дзюба забил 27-й гол за сборную России и стал вторым в списке бомбардиров команды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба стал вторым бомбардиром в истории сборной России по футболу, забив гол Мальте в рамках первого матча отборочного этапа к ЧМ-2022. Теперь в его активе 27 мячей. Напомним, нападающий принял в штрафной соперника передачу от Фомина, развернулся и «пробил» вратаря хозяев поля, тем самым открыв счет во встрече. Игра, к слову, завершилась успехом для россиян – победой 1:3. В «Зените» тут же похвалили своего форварда.

- Забив Мальте, Артем Дзюба стал вторым бомбардиром в истории сборной России, записав в актив 27 мячей. Рекорд принадлежит Александру Кержакову, у него 30 голов. Как думаете, Дзюба опередит Кержакова? – спросила пресс-служба «Зенита» болельщиков клуба в официальной группе во «Вконтакте».

Фанаты абсолютно уверены, что Артем побьет рекорд легенды клуба Кержакова. Хотя бы потому, что сборной России еще предстоит играть ответную встречу с Мальтой и две с Кипром. Это, мягко говоря, не самые сильные соперники.