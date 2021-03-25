Житель Ленобласти из ревности убил серпом соперника и закопал труп в лесу

СК возбудил дело об убийстве спустя 10 лет после пропажи жителя Лодейного Поля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи из Ленобласти раскрыли дело о пропаже 34-летнего мужчины, который пропал без вести в 2010 году. Оказалось, что пропавший погиб. Его серпом из ревности убил соперник, который потом закопал тело в лесу.

- 24 марта 2021 года следователем отдела управления СК России по Лодейнопольскому району возбуждено уголовное дело об убийстве по заявлению пенсионерки 1945 года рождения от 24.09.2010 о безвестном исчезновении ее племянника, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

В заявлении говорилось, что вечером 23 сентября 2010 года 34-летний мужчина ушел из дома с тремя неизвестными и не вернулся.

На расследование дела ушло десять лет. 11 марта 2021 года был задержан подозреваемый мужчина 1984 года рождения, неработающий, проживающий в городе Лодейное Поле.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 сентября 2010 года, он находясь на территории сельскохозяйственного предприятия «Лесопитомник», на почве ревности серпом убил знакомого и закопал его труп. Задержанный арестован.