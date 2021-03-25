Бодипозитивные петербуржцы устроили разминку у метро «Гостиный Двор»

Веселая зарядка прошла на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Озорная зарядка подняла настроение жителям Петербурга, оказавшимся утром 25 марта на Невском проспекте. Прямо напротив входа в метро «Гостиный Двор» группа «в полосатых купальниках» делала разминку под музыку.

- Бодрое утро на Гостинке. Заряд позитива, - пишут жители города в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - Бодрячком!

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что это не единичный случай и на других станциях метро веселые спортсмены также периодически устраивают физзарядку.

- Здорово, молодцы, круто! Ответ ушу-зарядкам из Китая! Молодежь, жги! - пишут восхищенные петербуржцы.

Впрочем, нашлись и зануды -«лишь бы не работать», указавшие на отсутствие масок на участниках веселой зарядки. Однако им тут же объяснили, что расстояние в 1,5 метра соблюдается, на улице маски носить лишь рекомендовано, но не обязательно.

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