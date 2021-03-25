Огромная трещина "расколола" дом в центре Петербурга

Гигантская трещина появилась на историческом доме в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга гигантская трещина "расколола" исторический дом. Дом номер 11 на улице Черняховского буквально разделило пополам за считанные минуты. Трещина, длинной в несколько метров, от крыши до самой земли, прошлась по непарадной части фасада. Местные жители считают, что причиной тому стала стройка, идущая по-соседству.

- Причина, скорее всего, кроется в движении грунтов из-за построенного по соседству ЖК на Днепропетровской, дом 37. Мы надеемся, что правительство города примет срочные меры на этом адресе, - рассказали в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Визуально трещина в доме выглядит очень опасно. Однако находится ли сейчас здание в аварийном состоянии и следует ли оттуда вселять людей, не известно. Для этого необходимо провести экспертизу. Отмечается, что депутаты и и активисты уже отправили запрос по этой проблеме.