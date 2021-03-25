Многострадальную Ситцевую улицу в Петербурге начали ремонтировать

Ситцевую улицу в Петербурге начали ремонтировать Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге начался ремонт самой многострадальной улицы Приморского района. Утром в четверг, 25 марта 2021 года, местные жители заметили, что участок Ситцевой улицы от Стародеревенской до Планерной перекрыт, а на нем работают тракторы и асфальтоукладчики. Наконец-то огромные дыры на дороге залатают.

- Я сколько себя помню, Ситцевая улица всегда была бездорожьем. Что же пошло не так? - удивляются местные жители.

- Куда же я теперь буду парковать свою подводную лодку, - шутят другие.

- Не больше пяти лет назад ее ремонтировали полностью, хватило до зимы, - вспомнил один из петербуржцев.

Другие горожане решили, что дорогу вовсе и не ремонтируют, а перекрыли для того, чтобы убрать остатки снега. Но большинство с ними поспорили, ведь после потепления никаких сугробов нам не осталось, все растаяло в глубокие лужи.